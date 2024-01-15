Полехова (Смирнова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полехова (Смирнова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Петр

Мать: Смирнова Просковья Или Параскева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалёва (Полехова) Нина Петровна

Отец ребёнка: Полехов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Полехова) Галина

Отец ребёнка: Полехов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полехов Павел

Отец ребёнка: Полехов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полехов Петр

Смерть
Неизвестно

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