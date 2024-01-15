Полехова (Смирнова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалёва (Полехова) Нина Петровна
Отец ребёнка: Полехов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Полехова) Галина
Отец ребёнка: Полехов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полехов Павел
Отец ребёнка: Полехов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полехов Петр
Смерть
Неизвестно