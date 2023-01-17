Горбунова Дарья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунова Дарья Фёдоровна

Горбунова Дарья Фёдоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Корнилович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1822

Муж: Горбунов Афанасий Корнилович

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Пелагея Афанасьевна

Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Корнилович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Федора Афанасьевна

Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Корнилович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Акилина Афанасьевна

Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Корнилович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close