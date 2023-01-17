Горбунова Дарья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Анастасия Афанасьевна
Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Корнилович
Бракосочетание
До 1822
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Пелагея Афанасьевна
Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Корнилович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Федора Афанасьевна
Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Корнилович
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Акилина Афанасьевна
Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Корнилович
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно