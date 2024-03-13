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Dawson Ernest
Dawson Ernest
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.05.1892
Дата смерти
27.05.1892
Пол
Мужской
Отец
Dawson Joshua A.
1863 г.р.
Мать
(Frost) Martha Belle
1873 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1892
Отец:
Dawson Joshua A.
Мать:
Martha Belle
Смерть
27.05.1892
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