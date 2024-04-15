Цыганкова (Прохорова) Акилина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганкова (Прохорова) Акилина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1906 ст.

Муж: Цыганков Александр Иванович

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Место жительства
Неизвестно
Киргинцево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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