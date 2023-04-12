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Румянцев Денис Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1983

Отец: Румянцев Владимир Николаевич

Мать: Румянцева Галина Алексеевна

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