Pieńkoś Franciszek
Место рожденияUdrzynek/Poręba akt 149/1861
Дата рождения03.12.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1861
Отец: Pieńkoś Tadeuszteofil
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Wysińska (Pieńkoś) Aleksandra
Мать ребёнка: Pieńkoś (Komor) Łucja
Бракосочетание
03.02.1886
Жена: Pieńkoś (Komor) Łucja
Рождение ребёнка
30.12.1886
Сын: Pieńkoś Wiktor
Мать ребёнка: Pieńkoś (Komor) Łucja
Рождение ребёнка
02.04.1888
Сын: Pieńkoś Antoni
Мать ребёнка: Pieńkoś (Komor) Łucja
Рождение ребёнка
21.08.1889
Дочь: (Pieńkoś) Marianna
Мать ребёнка: Pieńkoś (Komor) Łucja
Рождение ребёнка
09.02.1894
Сын: Pieńkoś Władysław
Мать ребёнка: Pieńkoś (Komor) Łucja
Рождение ребёнка
29.06.1896
Сын: Pieńkoś Józef
Мать ребёнка: Pieńkoś (Komor) Łucja
Рождение ребёнка
03.12.1898
Сын: Pieńkoś Julian
Мать ребёнка: Pieńkoś (Komor) Łucja
Рождение ребёнка
03.02.1901
Дочь: Szymanik (Pieńkoś) Anna
Мать ребёнка: Pieńkoś (Komor) Łucja
Смерть
Неизвестно