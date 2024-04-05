Pieńkoś Franciszek — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pieńkoś Franciszek

Место рождения

Udrzynek/Poręba akt 149/1861

Дата рождения

03.12.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1838 г.р.

Мать

1842 г.р.

Жена

1862 г.р.

Дети

1886 г.р.
1888 г.р.
1889 г.р.
1894 г.р.
1896 г.р.
1898 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1861

Отец: Pieńkoś Tadeuszteofil

Мать: Pieńkoś (Gałązka) Rozalia

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Wysińska (Pieńkoś) Aleksandra

Мать ребёнка: Pieńkoś (Komor) Łucja

Бракосочетание
03.02.1886

Жена: Pieńkoś (Komor) Łucja

Рождение ребёнка
30.12.1886

Сын: Pieńkoś Wiktor

Мать ребёнка: Pieńkoś (Komor) Łucja

Рождение ребёнка
02.04.1888

Сын: Pieńkoś Antoni

Мать ребёнка: Pieńkoś (Komor) Łucja

Рождение ребёнка
21.08.1889

Дочь: (Pieńkoś) Marianna

Мать ребёнка: Pieńkoś (Komor) Łucja

Рождение ребёнка
09.02.1894

Сын: Pieńkoś Władysław

Мать ребёнка: Pieńkoś (Komor) Łucja

Рождение ребёнка
29.06.1896

Сын: Pieńkoś Józef

Мать ребёнка: Pieńkoś (Komor) Łucja

Рождение ребёнка
03.12.1898

Сын: Pieńkoś Julian

Мать ребёнка: Pieńkoś (Komor) Łucja

Рождение ребёнка
03.02.1901

Дочь: Szymanik (Pieńkoś) Anna

Мать ребёнка: Pieńkoś (Komor) Łucja

Смерть
Неизвестно

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