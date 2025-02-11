(Сюраева) Евдокия Васильевна
женский, родилась 17.02.1872, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 25.09.1874, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСюраев Василий Младший Анисимович1843 г.р.
МатьСюраева Мария ИлларионовнаОколо 1846 г.р.
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Рождение
17.02.1872
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
25.09.1874
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область