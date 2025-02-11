(Сюраева) Евдокия Васильевна 17.02.1872 — найти родственников по фамилии на Familio

(Сюраева) Евдокия Васильевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 17.02.1872, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 25.09.1874, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Сюраев Василий Младший Анисимович1843 г.р.
Мать
Сюраева Мария ИлларионовнаОколо 1846 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1872

Отец: Сюраев Василий Младший Анисимович

Мать: Сюраева Мария Илларионовна

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
25.09.1874
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От поноса

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