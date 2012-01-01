Харьков Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харьков Виктор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Харьков Михаил

Мать: не указана

Смерть
2012
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