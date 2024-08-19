Ikonen Иконен (Vartiainen) Leena Maria Pekantytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ikonen Иконен (Vartiainen) Leena Maria Pekantytär

Место рождения

Pielisjärvi Viensuu

Дата рождения

10.08.1883

Дата смерти

14.09.1957

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

1848 г.р.

Муж

1881 г.р.

Дети

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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1883

Отец: Vartiainen Pekka (Petter) Pekanpoika

Мать: Vartiainen (Muikku) Riitta Stiina Heikintytär

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ikonen Matti Matinpoika

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ikonen Matti Matinpoika

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ikonen Matti Matinpoika

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ikonen Matti Matinpoika

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ikonen Matti Matinpoika

Бракосочетание
11.11.1904

Муж: Ikonen Matti Matinpoika

Смерть
14.09.1957

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