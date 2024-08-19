Ikonen Иконен (Vartiainen) Leena Maria Pekantytär
Место рожденияPielisjärvi Viensuu
Дата рождения10.08.1883
Дата смерти14.09.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1883
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
11.11.1904
Смерть
14.09.1957