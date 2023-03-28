Ершова (Скоробогатова) Вера Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1819
Муж: Ершов Иван Ильич
ГААО фонд 29, опись 28-1, дело 156, стр. 545 Жениху 17 лет, невесте 19
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ершов Васса Ивановна
Отец ребёнка: Ершов Иван Ильич
Смерть
Неизвестно