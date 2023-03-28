Ершова (Скоробогатова) Вера Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Скоробогатова) Вера Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1819

Муж: Ершов Иван Ильич

ГААО фонд 29, опись 28-1, дело 156, стр. 545 Жениху 17 лет, невесте 19
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ершов Васса Ивановна

Отец ребёнка: Ершов Иван Ильич

Смерть
Неизвестно

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