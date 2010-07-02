Седов Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седов Андрей Александрович

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

06.10.1969

Дата смерти

02.07.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1969

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
19.04.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.07.2010
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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