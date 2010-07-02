Седов Андрей Александрович
Место рождения
Дата рождения06.10.1969
Дата смерти02.07.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1969
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.04.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.07.2010