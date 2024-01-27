Novikoff ?
Место рожденияin Russia
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1854
Сын: Novikoff John
Отец ребёнка: Novikoff Andrev Неизвестно
Russia
Рождение ребёнка
1855
Сын: Novikoff Yevtaiy Andrevich
Отец ребёнка: Novikoff Andrev Неизвестно
Kars, Russia
Рождение ребёнка
Около 1857
Отец ребёнка: Novikoff Andrev Неизвестно
Russia
Смерть
Неизвестно