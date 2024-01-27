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Novikoff ?

Место рождения

in Russia

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1854 г.р.
1855 г.р.
Около 1857 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

in Russia
Рождение ребёнка
1854

Сын: Novikoff John

Отец ребёнка: Novikoff Andrev Неизвестно

Russia
Рождение ребёнка
1855

Сын: Novikoff Yevtaiy Andrevich

Отец ребёнка: Novikoff Andrev Неизвестно

Kars, Russia
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Novikoff Anton Andrevich

Отец ребёнка: Novikoff Andrev Неизвестно

Russia
Смерть
Неизвестно
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