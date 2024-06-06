Неизвестно Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвинова Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Литвинов Дмитрий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Дмитрий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Литвинов Дмитрий Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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