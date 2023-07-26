Васильева Гликерия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Гликерия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
22.12.1912 ст.

Дочь: (Васильева) Евгения Степановна

Отец ребёнка: Васильев Степан Алексеевич

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.06.1914 ст.

Сын: Васильев Афанасий Степанович

Отец ребёнка: Васильев Степан Алексеевич

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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