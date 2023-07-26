Васильева Гликерия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1912 ст.
Дочь: (Васильева) Евгения Степановна
Отец ребёнка: Васильев Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
20.06.1914 ст.
Сын: Васильев Афанасий Степанович
Отец ребёнка: Васильев Степан Алексеевич
Смерть
Неизвестно