Павлов Альберт Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1947
Дата смерти17.10.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1947
Отец: не указан
Мать: Вуколова Ираида Петровна
Рождение ребёнка
30.03.1966
Дочь: Титова Ирина Альбертовна
Мать ребёнка: Павлова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Валентина
Смерть
17.10.2004
Красный Богатырь, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Картмазово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область