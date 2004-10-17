Павлов Альберт Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Альберт Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1947

Дата смерти

17.10.2004

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1947

Отец: не указан

Мать: Вуколова Ираида Петровна

Рождение ребёнка
30.03.1966

Дочь: Титова Ирина Альбертовна

Мать ребёнка: Павлова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Валентина

Смерть
17.10.2004
Красный Богатырь, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Картмазово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
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