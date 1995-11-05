Титова (Павлова) Ирина Альбертовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1966
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1966
Отец: Павлов Альберт Владимирович
Мать: Павлова Валентина
Рождение ребёнка
05.11.1995
Отец ребёнка: Титов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Титов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Титов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титов Николай
Смерть
Неизвестно