Титова (Павлова) Ирина Альбертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Павлова) Ирина Альбертовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1966

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1966

Отец: Павлов Альберт Владимирович

Мать: Павлова Валентина

Рождение ребёнка
05.11.1995

Сын: Титов Илья Николаевич

Отец ребёнка: Титов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Титов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Титов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Николай

Смерть
Неизвестно
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