Комава (Сенягина) Прасковья Андреева 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Комава (Сенягина) Прасковья Андреева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1855, Субботино, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умерла Неизвестно

Отец
Сенягин Андрей ИгнатовДо 1837 г.р.
Супруги
Комав Александр Михайлов1855 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Сенягин Андрей Игнатов

Мать: не указана

Субботино, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
16.09.1873

Муж: Комав Александр Михайлов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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