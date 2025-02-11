Комава (Сенягина) Прасковья Андреева
женский, родилась 1855, Субботино, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умерла Неизвестно
ОтецСенягин Андрей ИгнатовДо 1837 г.р.
Супруги
Комав Александр Михайлов1855 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Сенягин Андрей Игнатов
Мать: не указана
Субботино, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
16.09.1873
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно