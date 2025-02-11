(Thiessen) Margareta 13.03.1909 — найти родственников по фамилии на Familio

(Thiessen) Margareta

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 13.03.1909, Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умерла 26.08.1936, Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Отец
Thiessen Gerhard31.08.1881 г.р.
Мать
Thiessen (Wiebe) Maria02.02.1883 г.р.
Супруги
Rempel Jakob H17.09.1904 г.р.
Дети
(Rempel) Margaret26.10.1932 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1909

Отец: Thiessen Gerhard

Мать: Thiessen (Wiebe) Maria

Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Бракосочетание
06.02.1932

Муж: Rempel Jakob H

Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Бракосочетание с: Jakob H REMPEL

Рождение ребёнка
26.10.1932

Дочь: (Rempel) Margaret

Отец ребёнка: Rempel Jakob H

Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Смерть
26.08.1936
Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

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