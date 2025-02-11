(Thiessen) Margareta
женский, родилась 13.03.1909, Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умерла 26.08.1936, Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
ОтецThiessen Gerhard31.08.1881 г.р.
МатьThiessen (Wiebe) Maria02.02.1883 г.р.
Супруги
Rempel Jakob H17.09.1904 г.р.
Дети
(Rempel) Margaret26.10.1932 г.р.
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Рождение
13.03.1909
Отец: Thiessen Gerhard
Мать: Thiessen (Wiebe) Maria
Бракосочетание
06.02.1932
Муж: Rempel Jakob H
Рождение ребёнка
26.10.1932
Дочь: (Rempel) Margaret
Отец ребёнка: Rempel Jakob H
Смерть
26.08.1936