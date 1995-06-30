Узбек (Аягут) Ефросиния
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1906
Дата смерти30.06.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1906
Отец: Аягут Георгий
Мать: Аягут Мария
Рождение ребёнка
28.02.1927
Сын: Узбек Харлампий Федорович
Отец ребёнка: Узбек Федор Харлампиевич
Рождение ребёнка
28.05.1932
Дочь: Чудновец Мария Федоровна
Отец ребёнка: Узбек Федор Харлампиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.06.1995