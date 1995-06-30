Узбек (Аягут) Ефросиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Узбек (Аягут) Ефросиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1906

Дата смерти

30.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1906

Отец: Аягут Георгий

Мать: Аягут Мария

Рождение ребёнка
28.02.1927

Сын: Узбек Харлампий Федорович

Отец ребёнка: Узбек Федор Харлампиевич

Рождение ребёнка
28.05.1932

Дочь: Чудновец Мария Федоровна

Отец ребёнка: Узбек Федор Харлампиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Узбек Федор Харлампиевич

Смерть
30.06.1995
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