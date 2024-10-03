Варвара Федорова
Место рожденияНюргечи
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Федор Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1864
Муж: Захар Евстрапьев
Рождение ребёнка
23.06.1869
Сын: Петр Захаров
Отец ребёнка: Захар Евстрапьев
Рождение ребёнка
25.06.1881
Дочь: Елена Евстрапьева
Отец ребёнка: Захар Евстрапьев
Смерть
Неизвестно