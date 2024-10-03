Варвара Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Федорова

Место рождения

Нюргечи

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Федор Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1864

Муж: Захар Евстрапьев

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.06.1869

Сын: Петр Захаров

Отец ребёнка: Захар Евстрапьев

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
25.06.1881

Дочь: Елена Евстрапьева

Отец ребёнка: Захар Евстрапьев

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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