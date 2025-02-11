(Крест. В Канадее) Лукерья Никифорова / Гликерья Никифорова
женский, родилась 13.05.1894, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецКечутов В 1897 Никифор Семёнов02.03.1862 г.р.
МатьСтефанида ПетроваОколо 1862 г.р.
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Комментарий
Рождение
13.05.1894
Отец: Кечутов В 1897 Никифор Семёнов
Мать: Стефанида Петрова
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно