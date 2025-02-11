(Крест. В Канадее) Лукерья Никифорова / Гликерья Никифорова 13.05.1894 — найти родственников по фамилии на Familio

(Крест. В Канадее) Лукерья Никифорова / Гликерья Никифорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 13.05.1894, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Кечутов В 1897 Никифор Семёнов02.03.1862 г.р.
Мать
Стефанида ПетроваОколо 1862 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1894

Отец: Кечутов В 1897 Никифор Семёнов

Мать: Стефанида Петрова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.