Артемьева (Абросимова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Артемьева Марина Александровна
Отец ребёнка: Артемьев Александр Федорович
Рождение ребёнка
24.05.1910
Дочь: Денисова Елена Александровна
Отец ребёнка: Артемьев Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемьев Василий Александрович
Отец ребёнка: Артемьев Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемьев Аркадий Александрович
Отец ребёнка: Артемьев Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемьев Иван Александрович
Отец ребёнка: Артемьев Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемьев Леонтий Александрович
Отец ребёнка: Артемьев Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артемьева Дуня Александровна
Отец ребёнка: Артемьев Александр Федорович
Смерть
Неизвестно