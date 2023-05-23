Артемьева (Абросимова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева (Абросимова) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Артемьева Марина Александровна

Отец ребёнка: Артемьев Александр Федорович

Рождение ребёнка
24.05.1910

Дочь: Денисова Елена Александровна

Отец ребёнка: Артемьев Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемьев Василий Александрович

Отец ребёнка: Артемьев Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемьев Аркадий Александрович

Отец ребёнка: Артемьев Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемьев Иван Александрович

Отец ребёнка: Артемьев Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемьев Леонтий Александрович

Отец ребёнка: Артемьев Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артемьева Дуня Александровна

Отец ребёнка: Артемьев Александр Федорович

Смерть
Неизвестно
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