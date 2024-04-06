Медведько Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведько Александр Александрович
Отец ребёнка: Медведько Александр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведько Раиса Александровна
Отец ребёнка: Медведько Александр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Александровна
Отец ребёнка: Медведько Александр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведько Николай Александрович
Отец ребёнка: Медведько Александр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведько Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Медведько Александр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведько Валентина Александровна
Отец ребёнка: Медведько Александр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Александровна
Отец ребёнка: Медведько Александр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно