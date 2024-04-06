Медведько Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведько Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведько Александр Александрович

Отец ребёнка: Медведько Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведько Раиса Александровна

Отец ребёнка: Медведько Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Александровна

Отец ребёнка: Медведько Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведько Николай Александрович

Отец ребёнка: Медведько Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведько Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Медведько Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведько Валентина Александровна

Отец ребёнка: Медведько Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Александровна

Отец ребёнка: Медведько Александр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведько Александр Степанович

Смерть
Неизвестно

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