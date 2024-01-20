Пшенников Федор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Яков Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пшенникова Параскева
Рождение ребёнка
1805
Сын: Пшенников Михей Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Пшенников Федор Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Пшенников Тихон Федорович
Мать ребёнка: Пшенникова Параскева
Смерть
Неизвестно