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Пшенников Федор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Яков Петров

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пшенникова Параскева

Рождение ребёнка
1805

Сын: Пшенников Михей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Пшенников Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Пшенников Федор Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Пшенников Тихон Федорович

Мать ребёнка: Пшенникова Параскева

Смерть
Неизвестно

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