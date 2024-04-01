Бражникова (Смирных) Пелагея Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирных Семен Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Никифоров
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1832
Рождение ребёнка
Около ?.04.1834
Рождение ребёнка
10.09.1836
Дочь: (Бражникова) Анна Елпидифирова
Отец ребёнка: Бражников Ельпидифор Казак Ст. Медвежьей Климентов
Рождение ребёнка
05.08.1844
Смерть
Неизвестно