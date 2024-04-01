Бражникова (Смирных) Пелагея Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бражникова (Смирных) Пелагея Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирных Семен Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Никифоров

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1832

Муж: Бражников Ельпидифор Казак Ст. Медвежьей Климентов

Рождение ребёнка
Около ?.04.1834

Сын: Бражников Яков Казак Выс. Медвежьего Ельпидифоров

Отец ребёнка: Бражников Ельпидифор Казак Ст. Медвежьей Климентов

Рождение ребёнка
10.09.1836

Дочь: (Бражникова) Анна Елпидифирова

Отец ребёнка: Бражников Ельпидифор Казак Ст. Медвежьей Климентов

Рождение ребёнка
05.08.1844

Дочь: (Бражникова) Мария Ельпидифорова

Отец ребёнка: Бражников Ельпидифор Казак Ст. Медвежьей Климентов

Смерть
Неизвестно

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