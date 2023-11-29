Сидорова Матрена Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоров Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Сидоров Сергей Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Круглова (Сидорова) Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Сидоров Сергей Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно