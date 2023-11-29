Сидорова Матрена Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова Матрена Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Сидоров Сергей Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Круглова (Сидорова) Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Сидоров Сергей Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Сергей Сидорович

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