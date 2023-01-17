Матрена Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1843

Сын: Михаил Иванов

Отец ребёнка: Иван Авдеев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Осип Иванов

Отец ребёнка: Иван Авдеев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Аким Иванов

Отец ребёнка: Иван Авдеев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Аграфена Иванова

Отец ребёнка: Иван Авдеев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Авдеев

Смерть
Неизвестно
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