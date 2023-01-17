Матрена Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1843
Сын: Михаил Иванов
Отец ребёнка: Иван Авдеев
Рождение ребёнка
1850
Сын: Осип Иванов
Отец ребёнка: Иван Авдеев
Рождение ребёнка
1854
Сын: Аким Иванов
Отец ребёнка: Иван Авдеев
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Аграфена Иванова
Отец ребёнка: Иван Авдеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Авдеев
Смерть
Неизвестно