Бакирова Дина
Место рожденияБАССР
Дата рождения15.02.1942
Дата смерти2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бакиров Роберт Абдуллович
Рождение ребёнка
14.09.1967
Отец ребёнка: Бакиров Роберт Абдуллович
Смерть
2012