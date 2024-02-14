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Бакирова Дина

Место рождения

БАССР

Дата рождения

15.02.1942

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1967 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакиров Роберт Абдуллович

Рождение ребёнка
12.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакиров Роберт Абдуллович

Рождение ребёнка
14.09.1967

Сын: Бакиров Гариф Робертович

Отец ребёнка: Бакиров Роберт Абдуллович

Смерть
2012

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