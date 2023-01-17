Пархимович Агрипина Киреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Татьяна Николаева
Отец ребёнка: Пархимович Николай Филонов
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Макрид Николаева
Отец ребёнка: Пархимович Николай Филонов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Ульяна Николаева
Отец ребёнка: Пархимович Николай Филонов
Рождение ребёнка
23.01.1798
Сын: Климентий Николаев
Отец ребёнка: Пархимович Николай Филонов
Рождение ребёнка
13.09.1800
Сын: Пархимович Корней Николаев
Отец ребёнка: Пархимович Николай Филонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева
Отец ребёнка: Пархимович Николай Филонов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно