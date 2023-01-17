Пархимович Агрипина Киреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархимович Агрипина Киреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Татьяна Николаева

Отец ребёнка: Пархимович Николай Филонов

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Макрид Николаева

Отец ребёнка: Пархимович Николай Филонов

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Ульяна Николаева

Отец ребёнка: Пархимович Николай Филонов

Рождение ребёнка
23.01.1798

Сын: Климентий Николаев

Отец ребёнка: Пархимович Николай Филонов

Рождение ребёнка
13.09.1800

Сын: Пархимович Корней Николаев

Отец ребёнка: Пархимович Николай Филонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева

Отец ребёнка: Пархимович Николай Филонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пархимович Николай Филонов

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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