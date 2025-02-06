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Родион

Место рождения

Керенево, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Керенево, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неонила Родионовна

Мать ребёнка: не указана

Керенево, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Родионович

Мать ребёнка: не указана

Керенево, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825 ст.

Дочь: Елизарьева Наталья Родионовна

Мать ребёнка: не указана

Керенево, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Керенево, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

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