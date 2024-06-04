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Наймушина Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Логин Сергеев (Фадеев)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Наймушин Семен Логинов

Отец ребёнка: Наймушин Логин Сергеев (Фадеев)

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Наймушин Иов Логинов

Отец ребёнка: Наймушин Логин Сергеев (Фадеев)

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Наймушин Прокопий Логинов

Отец ребёнка: Наймушин Логин Сергеев (Фадеев)

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Наймушин Дмитрий Логинов (Фадеев)

Отец ребёнка: Наймушин Логин Сергеев (Фадеев)

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: (Наймушина) Анастасия Логинова

Отец ребёнка: Наймушин Логин Сергеев (Фадеев)

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858

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