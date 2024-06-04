Наймушина Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1820
Отец ребёнка: Наймушин Логин Сергеев (Фадеев)
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Наймушин Иов Логинов
Отец ребёнка: Наймушин Логин Сергеев (Фадеев)
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Наймушин Прокопий Логинов
Отец ребёнка: Наймушин Логин Сергеев (Фадеев)
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Наймушин Дмитрий Логинов (Фадеев)
Отец ребёнка: Наймушин Логин Сергеев (Фадеев)
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: (Наймушина) Анастасия Логинова
Отец ребёнка: Наймушин Логин Сергеев (Фадеев)
Смерть
После 1858