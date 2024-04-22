Семен Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Афанасий Павлович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Денис Семенович
Мать ребёнка: Анна Вахрамеевна
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Афанасий Семенович
Мать ребёнка: Анна Вахрамеевна
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Евсигней Семенович
Мать ребёнка: Анна Вахрамеевна
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Максим Семенович
Мать ребёнка: Анна Вахрамеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Вахрамеевна
Смерть
1851