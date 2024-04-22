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Семен Афанасьевич

Место рождения

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1783 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Афанасий Павлович

Мать: не указана

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Денис Семенович

Мать ребёнка: Анна Вахрамеевна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Афанасий Семенович

Мать ребёнка: Анна Вахрамеевна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Евсигней Семенович

Мать ребёнка: Анна Вахрамеевна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Максим Семенович

Мать ребёнка: Анна Вахрамеевна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Вахрамеевна

Смерть
1851
Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
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