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Зернов Анатолий Сергеевич
Зернов Анатолий Сергеевич
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Место рождения
Терноватое
Дата рождения
24.12.2006
Пол
Мужской
Отец
Зернов Сергей Владимирович
1983 г.р.
Мать
Зерновая (Чернявская) Ольга Витальевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.2006
Отец:
Зернов Сергей Владимирович
Мать:
Зерновая Ольга Витальевна
Терноватое
Место жительства
С 2006
Терноватое
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