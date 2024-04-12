Самарцев (Рузанов) Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения17.01.1907
Дата смерти20.07.1984
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1907
Отец: Рузанов Петр Федосеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самарцева Ирина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самарцева Ирина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самарцева Ирина Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Юрист, юрист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.07.1984
Похороны
22.07.1984