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Самарцев (Рузанов) Николай Павлович

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Место рождения

Ивановка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

17.01.1907

Дата смерти

20.07.1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1917 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1907

Отец: Рузанов Петр Федосеевич

Мать: Рузанова Елена Гавриловна

Ивановка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самарцева Ирина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самарцева Ирина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самарцева Ирина Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Юрист, юрист
Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
20.07.1984
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Похороны
22.07.1984
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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