Егоров Антон Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Антон Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Анна Фоковна

Рождение ребёнка
08.09.1920

Дочь: Егорова Наталия Антоновна

Мать ребёнка: Егорова Анна Фоковна

Акатово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.08.1925

Сын: Егоров Владимир Антонович

Мать ребёнка: Егорова Анна Фоковна

Рождение ребёнка
01.05.1927

Дочь: Курызина (Егорова) Тамара Антоновна

Мать ребёнка: Егорова Анна Фоковна

Смерть
Неизвестно

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