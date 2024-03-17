Егоров Антон Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Анна Фоковна
Рождение ребёнка
08.09.1920
Дочь: Егорова Наталия Антоновна
Мать ребёнка: Егорова Анна Фоковна
Акатово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.08.1925
Сын: Егоров Владимир Антонович
Мать ребёнка: Егорова Анна Фоковна
Рождение ребёнка
01.05.1927
Дочь: Курызина (Егорова) Тамара Антоновна
Мать ребёнка: Егорова Анна Фоковна
Смерть
Неизвестно