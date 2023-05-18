(Янишевска) Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Янишевска) Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.11.1808

Муж: Киричинский Даниил Иванович

Раздельное, Львівська область
дом 53
Рождение ребёнка
04.01.1814

Сын: Киричинский Йосиф Данилович

Отец ребёнка: Киричинский Даниил Иванович

Раздельное, Львівська область
дом 53
Рождение ребёнка
07.12.1816

Дочь: Катерина Даниловна

Отец ребёнка: Киричинский Даниил Иванович

Раздельное, Львівська область
дом 53
Рождение ребёнка
02.04.1818

Дочь: Марианна Даниловна

Отец ребёнка: Киричинский Даниил Иванович

Раздельное, Львівська область
дом 53
Рождение ребёнка
27.03.1821

Дочь: Катерина Даниловна

Отец ребёнка: Киричинский Даниил Иванович

Раздельное, Львівська область
дом 53
Рождение ребёнка
02.06.1825

Дочь: Елена Даниловна

Отец ребёнка: Киричинский Даниил Иванович

Раздельное, Львівська область
дом 53
Смерть
Неизвестно
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