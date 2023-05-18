(Янишевска) Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.11.1808
дом 53
Рождение ребёнка
04.01.1814
Сын: Киричинский Йосиф Данилович
Отец ребёнка: Киричинский Даниил Иванович
дом 53
Рождение ребёнка
07.12.1816
Дочь: Катерина Даниловна
Отец ребёнка: Киричинский Даниил Иванович
дом 53
Рождение ребёнка
02.04.1818
Дочь: Марианна Даниловна
Отец ребёнка: Киричинский Даниил Иванович
дом 53
Рождение ребёнка
27.03.1821
Дочь: Катерина Даниловна
Отец ребёнка: Киричинский Даниил Иванович
дом 53
Рождение ребёнка
02.06.1825
Дочь: Елена Даниловна
Отец ребёнка: Киричинский Даниил Иванович
дом 53
Смерть
Неизвестно