Лукьянова (Клепикова) Меланья Ефимовна 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова (Клепикова) Меланья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Петр Дементиевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Лукьянов Никифор Петрович

Отец ребёнка: Лукьянов Петр Дементиевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Лукьянов Иван Петрович

Отец ребёнка: Лукьянов Петр Дементиевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Лукьянова) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Лукьянов Петр Дементиевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Лукьянов Павел Петрович

Отец ребёнка: Лукьянов Петр Дементиевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Лукьянова) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Лукьянов Петр Дементиевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Лукьянов Петр Петрович

Отец ребёнка: Лукьянов Петр Дементиевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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