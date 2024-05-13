Лукьянова (Клепикова) Меланья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Сын: Лукьянов Никифор Петрович
Отец ребёнка: Лукьянов Петр Дементиевич
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Лукьянов Петр Дементиевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Лукьянова) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Лукьянов Петр Дементиевич
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Лукьянов Петр Дементиевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Лукьянова) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Лукьянов Петр Дементиевич
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Лукьянов Петр Дементиевич
Смерть
Неизвестно