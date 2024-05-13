Лукьянов Петр Дементиевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Сын: Лукьянов Никифор Петрович
Мать ребёнка: Лукьянова (Клепикова) Меланья Ефимовна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Лукьянова (Клепикова) Меланья Ефимовна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Лукьянова) Ольга Петровна
Мать ребёнка: Лукьянова (Клепикова) Меланья Ефимовна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Лукьянова (Клепикова) Меланья Ефимовна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Лукьянова) Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Лукьянова (Клепикова) Меланья Ефимовна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Лукьянова (Клепикова) Меланья Ефимовна
Смерть
Неизвестно