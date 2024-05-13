Лукьянов Петр Дементиевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Петр Дементиевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукьянов Дементий Трифонович

Мать: Лукьянова Лукерья Дементьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова (Клепикова) Меланья Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Лукьянов Никифор Петрович

Мать ребёнка: Лукьянова (Клепикова) Меланья Ефимовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Лукьянов Иван Петрович

Мать ребёнка: Лукьянова (Клепикова) Меланья Ефимовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Лукьянова) Ольга Петровна

Мать ребёнка: Лукьянова (Клепикова) Меланья Ефимовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Лукьянов Павел Петрович

Мать ребёнка: Лукьянова (Клепикова) Меланья Ефимовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Лукьянова) Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Лукьянова (Клепикова) Меланья Ефимовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Лукьянов Петр Петрович

Мать ребёнка: Лукьянова (Клепикова) Меланья Ефимовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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