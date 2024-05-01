- - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- -

- -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Гальченко Татьяна Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алла

Мать ребёнка: Гальченко Татьяна Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - Мария

Мать ребёнка: Гальченко Татьяна Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гальченко Татьяна Трофимовна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.