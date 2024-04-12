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Богданова Анисья

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

22.12.1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1849 ст.

Отец: не указан

Мать: Мария Гавриловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Незаконнорожденная.
Крещение
27.12.1849 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Василий Гаврилов и деревни Стрековца крестьянина Петра Тимофеева жена Матрона Гаврилова.
Смерть
Неизвестно
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