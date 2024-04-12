Богданова Анисья
Место рождения
Дата рождения22.12.1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1849 ст.
Мать: Мария Гавриловна
Незаконнорожденная.
Крещение
27.12.1849 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Василий Гаврилов и деревни Стрековца крестьянина Петра Тимофеева жена Матрона Гаврилова.
Смерть
Неизвестно