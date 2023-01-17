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Комарова Марфа Савельевна

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

?.09.1831 ст.

Дата смерти

11.01.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
26.10.1849 ст.

Муж: Комаров Василий Трофимов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Комаров Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Комаров Василий Трофимов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Комаров Василий Трофимов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Варвара Васильева

Отец ребёнка: Комаров Василий Трофимов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.06.1858 ст.

Дочь: Марья Васильева

Отец ребёнка: Комаров Василий Трофимов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.03.1860 ст.

Сын: Комаров Ипат Васильев

Отец ребёнка: Комаров Василий Трофимов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.10.1861 ст.

Дочь: Матрёна Васильева

Отец ребёнка: Комаров Василий Трофимов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.07.1864 ст.

Сын: Комаров Гаврил Васильевич

Отец ребёнка: Комаров Василий Трофимов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.04.1870 ст.

Дочь: Мавра Васильева

Отец ребёнка: Комаров Василий Трофимов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Родилась сразу тройня - Георгий, Мавра и Александра
Рождение ребёнка
21.04.1870 ст.

Сын: Комаров Георгий Васильев

Отец ребёнка: Комаров Василий Трофимов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Родилась сразу тройня - Георгий, Мавра и Александра
Рождение ребёнка
21.04.1870 ст.

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Комаров Василий Трофимов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Родилась сразу тройня - Георгий, Мавра и Александра
Смерть
11.01.1907 ст.
Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
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