Комарова Марфа Савельевна
Место рождения
Дата рождения?.09.1831 ст.
Дата смерти11.01.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1831 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1849 ст.
Рождение ребёнка
1851 ст.
Сын: Комаров Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Комаров Василий Трофимов
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Комаров Василий Трофимов
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: Варвара Васильева
Отец ребёнка: Комаров Василий Трофимов
Рождение ребёнка
17.06.1858 ст.
Дочь: Марья Васильева
Отец ребёнка: Комаров Василий Трофимов
Рождение ребёнка
03.03.1860 ст.
Отец ребёнка: Комаров Василий Трофимов
Рождение ребёнка
27.10.1861 ст.
Дочь: Матрёна Васильева
Отец ребёнка: Комаров Василий Трофимов
Рождение ребёнка
12.07.1864 ст.
Сын: Комаров Гаврил Васильевич
Отец ребёнка: Комаров Василий Трофимов
Рождение ребёнка
21.04.1870 ст.
Дочь: Мавра Васильева
Отец ребёнка: Комаров Василий Трофимов
Родилась сразу тройня - Георгий, Мавра и Александра
Рождение ребёнка
21.04.1870 ст.
Отец ребёнка: Комаров Василий Трофимов
Родилась сразу тройня - Георгий, Мавра и Александра
Рождение ребёнка
21.04.1870 ст.
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Комаров Василий Трофимов
Родилась сразу тройня - Георгий, Мавра и Александра
Смерть
11.01.1907 ст.