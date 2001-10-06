Гордиенко Сергей Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1967
Дата смерти06.10.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордиенко Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Назарова Светлана Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордиенко Луиза Сергеевна
Мать ребёнка: Назарова Светлана Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.10.2001