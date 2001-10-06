Гордиенко Сергей Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГордиенко Сергей Витальевич

Гордиенко Сергей Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1967

Дата смерти

06.10.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордиенко Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Назарова Светлана Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордиенко Луиза Сергеевна

Мать ребёнка: Назарова Светлана Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Светлана Михайловна

Смерть
06.10.2001

Мы используем куки для улучшения работы сайта.