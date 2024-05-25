Поступинская (Князева) Авдотья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поступинская (Князева) Авдотья Яковлевна

Место рождения

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Князев Яков

Мать: не указана

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поступинский Саватий Степанович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Поступинский Иван Саватьевич

Отец ребёнка: Поступинский Саватий Степанович

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Поступинская Домна Саватьевна

Отец ребёнка: Поступинский Саватий Степанович

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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