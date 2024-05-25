Поступинская (Князева) Авдотья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Князев Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Сын: Поступинский Иван Саватьевич
Отец ребёнка: Поступинский Саватий Степанович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Поступинская Домна Саватьевна
Отец ребёнка: Поступинский Саватий Степанович
Смерть
Неизвестно