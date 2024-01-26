Агафья Иванова
Место рождения
Дата рождения1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.05.1866 ст.
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.11.1867 ст.
Сын: Платон Константинов
Отец ребёнка: Никишкин Константин Калинников
Рождение ребёнка
06.06.1870 ст.
Дочь: Акулина Константинова
Отец ребёнка: Никишкин Константин Калинников
Рождение ребёнка
05.02.1872 ст.
Дочь: Лобанова (Никишкина) Пелагея Константинова
Отец ребёнка: Никишкин Константин Калинников
Рождение ребёнка
05.02.1875 ст.
Сын: Алексей Константинов
Отец ребёнка: Никишкин Константин Калинников
Смерть
Неизвестно