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Агафья Иванова

Место рождения

Березово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Березово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
16.05.1866 ст.

Муж: Никишкин Константин Калинников

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.11.1867 ст.

Сын: Платон Константинов

Отец ребёнка: Никишкин Константин Калинников

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.06.1870 ст.

Дочь: Акулина Константинова

Отец ребёнка: Никишкин Константин Калинников

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.02.1872 ст.

Дочь: Лобанова (Никишкина) Пелагея Константинова

Отец ребёнка: Никишкин Константин Калинников

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.02.1875 ст.

Сын: Алексей Константинов

Отец ребёнка: Никишкин Константин Калинников

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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