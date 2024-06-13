Плотников Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плотников Николай Кузьмич
Мать: Валентина
Рождение ребёнка
03.12.1985
Сын: Плотников Михаил Александрович
Мать ребёнка: Шанова Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
25.06.1987
Сын: Плотников Иван Александрович
Мать ребёнка: Шанова Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
22.05.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шанова Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
21.12.1997
Дочь: Плотникова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Шанова Татьяна Григорьевна