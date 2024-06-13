Плотников Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плотников Николай Кузьмич

Мать: Валентина

Рождение ребёнка
03.12.1985

Сын: Плотников Михаил Александрович

Мать ребёнка: Шанова Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
25.06.1987

Сын: Плотников Иван Александрович

Мать ребёнка: Шанова Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
22.05.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шанова Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
21.12.1997

Дочь: Плотникова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Шанова Татьяна Григорьевна

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