Дрон Иван Григорьевич
Место рожденияСтавропольский край, Степновский р-н, Степное
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Дрон Григорий
Мать: Дрон Евдокия Николаевна
Ставропольский край, Степновский р-н, Степное
Упоминание
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени
Упоминание
Неизвестно
Жил в Иноземцево, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно