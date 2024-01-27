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Дрон Иван Григорьевич

Место рождения

Ставропольский край, Степновский р-н, Степное

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Около 1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Дрон Григорий

Мать: Дрон Евдокия Николаевна

Ставропольский край, Степновский р-н, Степное
Упоминание
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени
Упоминание
Неизвестно
Жил в Иноземцево, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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