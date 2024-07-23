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Колосова Васса Филатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Сидор Тимофеевич

д. Княжая
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ксения Сидоровна

Отец ребёнка: Колосов Сидор Тимофеевич

д. Княжая
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Харитина Сидоровна

Отец ребёнка: Колосов Сидор Тимофеевич

д. Княжая
Рождение ребёнка
1782

Сын: Колосов Иуда Сидорович

Отец ребёнка: Колосов Сидор Тимофеевич

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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