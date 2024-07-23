Колосова Васса Филатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Княжая
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ксения Сидоровна
Отец ребёнка: Колосов Сидор Тимофеевич
д. Княжая
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Харитина Сидоровна
Отец ребёнка: Колосов Сидор Тимофеевич
д. Княжая
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Колосов Сидор Тимофеевич
Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно