Багрецов Тихон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Багрецов Иван Поликарпович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Багрецова Авдотья Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Багрецов Никита Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Багрецов Гаврила Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1803
Дочь: Багрецова Еремея Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Багрецов Терентий Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно