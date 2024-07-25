Багрецов Тихон Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Багрецов Тихон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Багрецов Иван Поликарпович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Багрецова Авдотья Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Багрецов Иван Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Багрецов Ефим Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Багрецов Никита Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Багрецов Гаврила Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1803

Дочь: Багрецова Еремея Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Багрецов Терентий Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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