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Дреничев Константин Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803 ст.

Дата смерти

23.05.1868 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.

Отец: Дреничев Матвей Яковлев

Мать: Дреничева Евдокия Васильева

Бракосочетание
11.11.1818 ст.

Жена: не указана

Гамовка, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1821 ст.

Сын: Дреничев-Лямин Аким Константинов

Мать ребёнка: Дреничева Татьяна Семёнова

Гамовка, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Комаров Яков Константинов

Мать ребёнка: Дреничева Татьяна Семёнова

Гамовка, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
07.03.1841 ст.

Сын: Дреничев Никифор Константинов

Мать ребёнка: Дреничева Татьяна Семёнова

Гамовка, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дреничева Татьяна Семёнова

Смерть
23.05.1868 ст.
Гамовка, Крапивенский уезд, Тульская губерния
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