Дреничев Константин Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803 ст.
Дата смерти23.05.1868 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.
Бракосочетание
11.11.1818 ст.
Рождение ребёнка
06.09.1821 ст.
Сын: Дреничев-Лямин Аким Константинов
Мать ребёнка: Дреничева Татьяна Семёнова
Рождение ребёнка
1838 ст.
Сын: Комаров Яков Константинов
Мать ребёнка: Дреничева Татьяна Семёнова
Рождение ребёнка
07.03.1841 ст.
Сын: Дреничев Никифор Константинов
Мать ребёнка: Дреничева Татьяна Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.05.1868 ст.