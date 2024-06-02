Врагов (Казорина) Афимия Евфимия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Врагов (Казорина) Афимия Евфимия Николаева

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 ст.

Отец: Казорин Николай Моисеев

Мать: Казорина (Мамонт) Анна Иванова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
11.01.1852 ст.

Муж: Врагов Чугунков (Молов Минаев) Василий Антонов

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
по жениху Григорий Иванов Емельян Антонов Марк Антонов по невесте Иван Николаев Максим Петров
Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Сунаева (Врагова) Неонила Васильева

Отец ребёнка: Врагов Чугунков (Молов Минаев) Василий Антонов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Врагов (Чугунков) Василий Васильев

Отец ребёнка: Врагов Чугунков (Молов Минаев) Василий Антонов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.05.1858 ст.

Дочь: Врагова Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Врагов Чугунков (Молов Минаев) Василий Антонов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.07.1859 ст.

Сын: Врагов Леонтий Васильев

Отец ребёнка: Врагов Чугунков (Молов Минаев) Василий Антонов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.08.1860 ст.

Сын: Врагов Иван Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Врагов Чугунков (Молов Минаев) Василий Антонов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.05.1883 ст.

Сын: Врагов Исай Васильев

Отец ребёнка: Врагов Чугунков (Молов Минаев) Василий Антонов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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