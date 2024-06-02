Врагов (Казорина) Афимия Евфимия Николаева
Место рождения
Дата рождения1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 ст.
Бракосочетание
11.01.1852 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
по жениху Григорий Иванов Емельян Антонов Марк Антонов по невесте Иван Николаев Максим Петров
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: Сунаева (Врагова) Неонила Васильева
Отец ребёнка: Врагов Чугунков (Молов Минаев) Василий Антонов
Рождение ребёнка
1855 ст.
Рождение ребёнка
03.05.1858 ст.
Дочь: Врагова Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Врагов Чугунков (Молов Минаев) Василий Антонов
Рождение ребёнка
10.07.1859 ст.
Отец ребёнка: Врагов Чугунков (Молов Минаев) Василий Антонов
Рождение ребёнка
22.08.1860 ст.
Сын: Врагов Иван Иоанн Васильев
Отец ребёнка: Врагов Чугунков (Молов Минаев) Василий Антонов
Рождение ребёнка
13.05.1883 ст.
Сын: Врагов Исай Васильев
Отец ребёнка: Врагов Чугунков (Молов Минаев) Василий Антонов
Смерть
Неизвестно